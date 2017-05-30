Міноборони: понад 23 тис. жінок служать у лавах ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Станом на травень 2017 року у лавах Збройних сил України понад 23 тис військовослужбовців-жінок. Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Артур Артеменко, передає кореспондент УНН.
"Станом на 26 травня, у ЗСУ служать понад 23 тис. військовослужбовців-жінок, у тому числі 3,2 тис. жінок-офіцерів", - повідомив А.Артеменко.
Крім того, за словами заступника начальника Генштабу, західні області мають нижчий показник призовників на проходження служби серед решти областей України.
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Раніше нардеп Ірина Фріз заявила, що обмеження для жінок в українському війську потрібно скасувати.