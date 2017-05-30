Минобороны: более 23 тыс. женщин служат в рядах ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. По состоянию на май 2017 в рядах Вооруженных сил Украины более 23 тыс. военнослужащих-женщин. Об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Артур Артеменко, передает корреспондент УНН.
"По состоянию на 26 мая, в ВСУ служат более 23 тыс. военнослужащих-женщин, в том числе 3,2 тыс. женщин-офицеров", - сообщил А.Артеменко.
Кроме того, по словам заместителя начальника Генштаба, западные области имеют более низкий показатель призывников на прохождение службы среди остальных областей Украины.
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Ранее нардеп Ирина Фриз заявила, что ограничения для женщин в украинской армии нужно отменить.