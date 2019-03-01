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Збройна агресія РФ забрала життя 13 тисяч українців

Збройна агресія РФ забрала життя 13 тисяч українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. З початку російської збройної агресії на сході України загинуло 13 тисяч українців, з них 3 тисячі – військовослужбовці. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов на Всеукраїнському форумі сім’ї в Києві, передає УНН.

"За п’ять років війни вона (війна – ред.) забрала життя 13 тисяч українців, з них біля 3 тисяч військовослужбовців. Це страшні цифри, але вони не визначають небезпечну демографічну кризу нашої країни", - заявив Турчинов.

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Як повідомляв УНН, за час протистояння російської агресії сформовано 29 нових бойових бригад і полків.

Нагадаємо, влітку 2014 року українська армія звільнила 70% Донбасу.

Українські Національні Новини

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