Збройна агресія РФ забрала життя 13 тисяч українців
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. З початку російської збройної агресії на сході України загинуло 13 тисяч українців, з них 3 тисячі – військовослужбовці. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов на Всеукраїнському форумі сім’ї в Києві, передає УНН.
"За п’ять років війни вона (війна – ред.) забрала життя 13 тисяч українців, з них біля 3 тисяч військовослужбовців. Це страшні цифри, але вони не визначають небезпечну демографічну кризу нашої країни", - заявив Турчинов.
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Як повідомляв УНН, за час протистояння російської агресії сформовано 29 нових бойових бригад і полків.
Нагадаємо, влітку 2014 року українська армія звільнила 70% Донбасу.