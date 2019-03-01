Збройна агресія РФ забрала життя 13 тисяч українців

КИЇВ. 1 березня. УНН. З початку російської збройної агресії на сході України загинуло 13 тисяч українців, з них 3 тисячі – військовослужбовці. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов на Всеукраїнському форумі сім’ї в Києві, передає УНН.