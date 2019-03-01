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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 52509 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 122459 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 124698 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 125854 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 123263 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 155982 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117572 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141322 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145208 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Вооруженная агрессия РФ унесла жизни 13 тисяч украинцев

Вооруженная агрессия РФ унесла жизни 13 тисяч украинцев

Киев  •  УНН

 • 19585 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. С начала российской вооруженной агрессии на востоке Украины погибло 13 тысяч украинцев, из них 3 тысячи - военнослужащие. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на Всеукраинском форуме семьи в Киеве, передает УНН.

"За пять лет войны она (война - ред.) унесла жизни 13 тысяч украинцев, из них около 3 тысяч военнослужащих. Это страшные цифры, но они не определяют опасный демографический кризис нашей страны", - заявил Турчинов.

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Как сообщал УНН, за время противостояния российской агрессии сформированы 29 новых боевых бригад и полков.

Напомним, летом 2014 года украинская армия освободила 70% Донбасса.

Украинские Национальные Новости

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