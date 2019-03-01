Вооруженная агрессия РФ унесла жизни 13 тисяч украинцев

"За пять лет войны она (война - ред.) унесла жизни 13 тысяч украинцев, из них около 3 тысяч военнослужащих. Это страшные цифры, но они не определяют опасный демографический кризис нашей страны", - заявил Турчинов.

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Как сообщал УНН, за время противостояния российской агрессии сформированы 29 новых боевых бригад и полков.

Напомним, летом 2014 года украинская армия освободила 70% Донбасса.