Вооруженная агрессия РФ унесла жизни 13 тисяч украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. С начала российской вооруженной агрессии на востоке Украины погибло 13 тысяч украинцев, из них 3 тысячи - военнослужащие. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на Всеукраинском форуме семьи в Киеве, передает УНН.
"За пять лет войны она (война - ред.) унесла жизни 13 тысяч украинцев, из них около 3 тысяч военнослужащих. Это страшные цифры, но они не определяют опасный демографический кризис нашей страны", - заявил Турчинов.
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Как сообщал УНН, за время противостояния российской агрессии сформированы 29 новых боевых бригад и полков.
Напомним, летом 2014 года украинская армия освободила 70% Донбасса.