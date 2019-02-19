За час російської агресії сформовано 29 бригад і полків - Генштаб

КИЇВ. 19 лютого. УНН. За час протистояння російської агресії сформовано 29 нових бойових бригад і полків. Про це заявив заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Бессараб під час спеціального засідання Верховної Ради, присвяченого п’ятій річниці з початку збройної агресії РФ проти України, передає кореспондент УНН.