За час російської агресії сформовано 29 бригад і полків - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. За час протистояння російської агресії сформовано 29 нових бойових бригад і полків. Про це заявив заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Бессараб під час спеціального засідання Верховної Ради, присвяченого п’ятій річниці з початку збройної агресії РФ проти України, передає кореспондент УНН.
"За час протистояння російської агресії сформовано 29 нових бойових бригад і полків. Оновлено окремий рід військ Десантно-штурмові війська, створено окремий рід сил – Сили спеціальних операцій", - розповів Бессараб.
Також, за його словами була реформована система територіальної оборони, створено оперативний резерв, до якого зараховано більше 198 тис. резервістів, які мають досвід виконання завдань в зоні бойових дій.
Нагадаємо, влітку 2014 року українська армія звільнила 70% Донбасу.