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За час російської агресії сформовано 29 бригад і полків - Генштаб

За час російської агресії сформовано 29 бригад і полків - Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. За час протистояння російської агресії сформовано 29 нових бойових бригад і полків. Про це заявив заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Бессараб під час спеціального засідання Верховної Ради, присвяченого п’ятій річниці з початку збройної агресії РФ проти України, передає кореспондент УНН.

"За час протистояння російської агресії сформовано 29 нових бойових бригад і полків. Оновлено окремий рід військ Десантно-штурмові війська, створено окремий рід сил – Сили спеціальних операцій", - розповів Бессараб.

Також, за його словами була реформована система територіальної оборони, створено оперативний резерв, до якого зараховано більше 198 тис. резервістів, які мають досвід виконання завдань в зоні бойових дій.

Нагадаємо, влітку 2014 року українська армія звільнила 70% Донбасу.

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