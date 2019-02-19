За время российской агрессии сформировали 29 бригад и полков - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. За время противостояния российской агрессии сформировали 29 новых боевых бригад и полков. Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Бессараб во время специального заседания Верховной Рады, посвященной пятой годовщине с начала вооруженной агрессии РФ против Украины, передает корреспондент УНН.
"За время противостояния российской агрессии сформировали 29 новых боевых бригад и полков. Обновлен отдельный род войск Десантно-штурмовые войска, создан отдельный род сил - Силы специальных операций", - рассказал Бессараб.
Также, по его словам была реформирована система территориальной обороны, создан оперативный резерв, к которому отнесены более 198 тыс. резервистов, которые имеют опыт выполнения задач в зоне боевых действий.
Напомним, летом 2014 украинская армия освободила 70% Донбасса .