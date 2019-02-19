Влітку 2014 року армія звільнила 70% Донбасу - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Влітку 2014 року українська армія звільнила від бойовиків понад 200 населених пунктів Донбасу. Про це заявив заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Бессараб під час спеціального засідання Верховної Ради, присвяченою п’ятій річниці з початку збройної агресії РФ проти України, передає кореспондент УНН.
"Про високу інтенсивність бойових дій літа 2014 року переконливо свідчать цифри, так з п’ятого травня по п’яте вересня було сплановано та проведено понад 40 операцій, їх результатом стало звільнення 70% окупованих російським агресором територій Луганської та Донецької областей, що дало можливість мешканцям понад 200 населених пунктів Донбасу повернутися до мирного життя", - розповів Бессараб.
Нагадаємо, в уряді заявили, що Росія, яка не хоче брати участь у переговорах щодо Донбасу до президентських виборів в Україні, намагається у такий спосіб вплинути на їхній результат.