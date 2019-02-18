В уряді пояснили, чому РФ не бере участь в переговорах по Донбасу

"Поведінка Російськоі Федерації говорить про одне - що РФ намагається вплинути на результати виборів в Україні. Росія в такий спосіб дуже чітко говорить, що не поступлива позиція України, яка полягає в захисті нашої територіальної цілісності, суверенітету та незалежності, відповідно до міжнародного права, не влаштовує РФ. Тому вони не хочуть продовжувати зараз перемовини до того моменту, поки сподіваються у нас не зміниться президент на більш поступливішою для Росії", - сказала віце-прем‘єр, відповідаючи на питання журналіста щодо відмови РФ брати участь у переговорах щодо України до цьогорічних президентських виборів.

Вона висловила сподівання, що українці зроблять чіткий вибір, щоб мати можливість продовжувати захищати позицію України.

"І РФ нікуди не дінеться і буде змушена продовжувати з нами цей діалог. Це такий спосіб шантажу РФ, маніпуляції стосовно України. Разом з цим ми бачимо, що наша позиція повністю підтримана позицією наших закордонних партнерів - і ЄС, і країн-членів Альянсу", - зазначила політик.

Нагадаємо, спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що Москва не виявляє зацікавленості в зустрічі з ним помічника президента Росії Владислава Суркова і не бажає вживати дій для врегулювання конфлікту на Донбасі під час президентської кампанії в Україні.