В правительстве объяснили, почему РФ не участвует в переговорах по Донбассу

"Поведение росийской Федерации говорит об одном - что РФ пытается повлиять на результаты выборов в Украине. Россия таким образом очень четко говорит, что неуступчивая позиция Украины, которая заключается в защите нашей территориальной целостности, суверенитета и независимости, согласно международному праву, не устраивает РФ. Поэтому они не хотят продолжать сейчас переговоры до того момента, пока надеются у нас не изменится президент на более покладистой для России", - сказала вице-премьер, отвечая на вопрос журналиста относительно отказов и РФ участвовать в переговорах по Украине до нынешних президентских выборов.

Она выразила надежду, что украинцы сделают четкий выбор, чтобы иметь возможность продолжать защищать позицию Украины.

"И РФ никуда не денется и будет вынуждена продолжать с нами этот диалог. Это такой способ шантажа РФ, манипуляции относительно Украины. Вместе с этим мы видим, что наша позиция полностью поддержана позицией наших зарубежных партнеров - и ЕС, и стран-членов Альянса", - отметила политик.

Напомним, специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Москва не проявляет заинтересованности во встрече с ним помощника президента России Владислава Суркова и не желает предпринимать действия для урегулирования конфликта в Донбассе во время президентской кампании в Украине.