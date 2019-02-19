Летом 2014 года армия освободила 70% Донбасса - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Летом 2014 года украинская армия освободила отбоевиков более 200 населенных пунктов Донбасса. Об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Бессараб во время специального заседания Верховной Рады, посвященной пятой годовщине с начала вооруженной агрессии РФ против Украины, передает корреспондент УНН.
"О высокой интенсивности боевых действий лета 2014 года убедительно свидетельствуют цифры, так с пятого мая по пятое сентября было спланировано и проведено более 40 операций, их результатом стало освобождение 70% оккупированных российским агрессором территорий Луганской и Донецкой областей, что позволило жителям более 200 населенных пунктов Донбасса вернуться к мирной жизни", - рассказал Бессараб.
Напомним, в правительстве заявили, что Россия, которая не хочет участвовать в переговорах по Донбасса до президентских выборов в Украине, пытается таким образом повлиять на их результат.