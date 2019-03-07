ООС: бойовики здійснили 9 обстрілів позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. 6 березня бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Військові повідомили, що бойовики (у смузі дій оперативно-тактичного угруповання “Схід”) 4 рази обстріляли: “з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм — у районі населеного пункту Лебединське; з артилерійських систем калібру 122 мм — поблизу села Гнутове; з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм — у районі населеного пункту Водяне; зі стрілецької зброї — біля села Богданівка. У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“ ворог п’ять разів обстріляв наші позиції: з мінометів калібру 120 мм — поблизу селища Новолуганське; з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів — у районі населеного пункту Катеринівка; двічі, з артилерійських систем калібрів 152 та 122 мм, у подальшому — з артилерії 122-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — поблизу селища Новотошківське; з мінометів калібру 120 мм — у районі села Кримське”.
Втрат серед військових немає.
“Також російсько-окупаційні війська обстріляли зі ствольної артилерії калібру 122 мм населений пункт Новолуганське. Витративши 10 снарядів, військові злочинці РФ пошкодили господарчі будівлі та лінію електропередач. Постраждалих серед цивільного населення немає... За даними розвідки, 6 березня двох окупантів ліквідовано та трьох поранено. Також знищено одну одиницю військової техніки противника. Від початку поточної доби ворог обстріляв позицію наших військ у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Північ“ — з мінометів калібру 82 мм у районі населеного пункту Кримське. Втрат серед наших захисників немає”, — додали у прес-центрі ООС.