ООС: боевики осуществили 9 обстрелов позиций украинских военных

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 111767 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 116022 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 118673 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 119187 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 149343 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 116496 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141051 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145095 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130453 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130456 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Актуальное
ООС: боевики осуществили 9 обстрелов позиций украинских военных

ООС: боевики осуществили 9 обстрелов позиций украинских военных

Киев  •  УНН

 • 9398 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. 6 марта боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

Военные сообщили, что боевики (в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”) 4 раза обстреляли: “из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм — в районе населенного пункта Лебединское; из артиллерийских систем калибра 122 мм — вблизи села Гнутово; из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм — в районе населенного пункта Водяное; из стрелкового оружия — у села Богдановка. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“ враг пять раз обстрелял наши позиции: из минометов калибра 120 мм — вблизи поселка Новолуганское; из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов — в районе населенного пункта Екатериновка; дважды, из артиллерийских систем калибров 152 и 122 мм, в дальнейшем — по артиллерии 122-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — вблизи поселка Новотошковское; из минометов калибра 120 мм — в районе села Крымское”.

Потерь среди военных нет.

“Также российско-оккупационные войска обстреляли из ствольной артиллерии калибра 122 мм населенный пункт Новолуганское. Потратив 10 снарядов, военные преступники РФ повредили хозяйственные постройки и линию электропередач. Пострадавших среди гражданского населения нет... По данным разведки, 6 марта двое оккупантов ликвидировано и трое ранены. Также уничтожено одну единицу военной техники противника. С начала текущих суток враг обстрелял позиции наших войск в полосе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“ — из минометов калибра 82 мм в районе населенного пункта Крымское. Потерь среди наших защитников нет”, - добавили в пресс-центре ООС.

Украинские Национальные Новости

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