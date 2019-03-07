ООС: боевики осуществили 9 обстрелов позиций украинских военных

Военные сообщили, что боевики (в полосе действий оперативно-тактической группировки “Восток”) 4 раза обстреляли: “из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм — в районе населенного пункта Лебединское; из артиллерийских систем калибра 122 мм — вблизи села Гнутово; из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм — в районе населенного пункта Водяное; из стрелкового оружия — у села Богдановка. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“ враг пять раз обстрелял наши позиции: из минометов калибра 120 мм — вблизи поселка Новолуганское; из минометов калибра 120 мм и крупнокалиберных пулеметов — в районе населенного пункта Екатериновка; дважды, из артиллерийских систем калибров 152 и 122 мм, в дальнейшем — по артиллерии 122-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия — вблизи поселка Новотошковское; из минометов калибра 120 мм — в районе села Крымское”.

Потерь среди военных нет.

“Также российско-оккупационные войска обстреляли из ствольной артиллерии калибра 122 мм населенный пункт Новолуганское. Потратив 10 снарядов, военные преступники РФ повредили хозяйственные постройки и линию электропередач. Пострадавших среди гражданского населения нет... По данным разведки, 6 марта двое оккупантов ликвидировано и трое ранены. Также уничтожено одну единицу военной техники противника. С начала текущих суток враг обстрелял позиции наших войск в полосе ответственности оперативно-тактической группировки „Север“ — из минометов калибра 82 мм в районе населенного пункта Крымское. Потерь среди наших защитников нет”, - добавили в пресс-центре ООС.