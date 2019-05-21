В зоне ООС ранен один украинский военнослужащий

"По состоянию на 12:00 час боевики дважды открывали огонь на Донецком направлении. В результате обстрелов один украинский военный с ранением был эвакуирован для оказания медицинской помощи", - сказал Праута.

Также ночью из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Водяное.

Кроме того, со стороны Верхнешироковского враг из пулеметов крупного калибра вел огонь по украинским опорным пунктам возле поселка Гнутово.

Напомним, 20 мая вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм.