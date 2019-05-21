У зоні ООС поранено одного українського військовослужбовця
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Від початку поточної доби, станом на 12:00, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано дві збройні провокації з боку противника. В результаті було поранено одного українського військового. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає УНН.
"Станом на 12:00 годину бойовики двічі відкривали вогонь на Донецькому напрямку. Внаслідок обстрілів один український військовий з пораненням був евакуйований для надання медичної допомоги", - сказав Праута.
Також вночі з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї були обстріляні позиції підрозділів Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Водяне.
Окрім того, з боку Верхньошироківського ворог з кулеметів великого калібру вів вогонь по українських опорних пунктах біля селища Гнутове.
Нагадаємо, 20 травня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм.