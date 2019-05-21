У зоні ООС поранено одного українського військовослужбовця

КИЇВ. 21 травня. УНН. Від початку поточної доби, станом на 12:00, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано дві збройні провокації з боку противника. В результаті було поранено одного українського військового. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає УНН.