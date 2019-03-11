В зоне ООС не зафиксировано нарушений режима "тишины"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В течение текущих суток в зоне проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"В течение текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских защитников", - сообщили в штабе ООС.
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Как сообщал УНН, с 00:00 часов 8 марта во зоне боевых действий на Донбассе начал действовать бессрочный режим тишины.
Напомним, боевики обстреляли город Счастье Луганской области.