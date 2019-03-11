У зоні ООС не зафіксовано порушень режиму "тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Упродовж поточної доби у зоні проведення операції Об'єднаних сил порушень режиму припинення вогню зафіксовано не було. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу ООС.
"Протягом поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських захисників", - повідомили у штабі ООС.
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Як повідомляв УНН, з 00:00 годин 8 березня у зоні бойових дій на Донбасі почав діяти безстроковий режим тиші.
Нагадаємо, бойовики обстріляли місто Щастя Луганської області.