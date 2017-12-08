В столкновениях между палестинцами и силовиками пострадали десятки людей
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. По меньшей мере 26 палестинцев были ранены в результате столкновений между палестинскими протестующими и израильскими силами безопасности на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа в пятницу, после того, как тысячи людей вышли на улицы во второй "День ярости" после решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, передает УНН со ссылкой на Haaretz.
По данным Палестинского Красного Полумесяца, 21 палестинец был ранен резиновыми пулями в ходе протестов на Западном берегу. Сообщается, что один человек был ранен боевыми патронами.
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Приблизительно 3000 протестующих принимают участие в демонстрациях вокруг Западного берега, в том числе в городах Рамалла, Хеврон и Вифлеем. Протестующие бросали коктейли Молотова и камни. Силы безопасности ответили резиновыми пулями, слезоточивым газом и боевыми патронами.
В секторе Газа пять палестинцев были ранены боевыми патронами, один из них, как сообщается, находится в тяжелом состоянии. Сотни палестинцев протестовали в шести разных местах вдоль границы, жгли шины и бросали камни в забор. Израильские силы отреагировали и с помощью мер по борьбе с беспорядками, и с помощью боевых боеприпасов.
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Ряд протестующих был арестован возле Дамасских ворот Иерусалима, где продолжаются стычки между израильской полицией и палестинскими верующими.
Первый "День ярости" состоялся в четверг в ответ на решение Трампа, в ходе которого на Западном берегу, в Восточном Иерусалиме и Газе были ранены по меньшей мере 22 протестующих.
Протесты в пятницу были и в израильских городах Умм-эль-Фахм и Калансауа.
Тысячи мусульманских верующих от Иордании до Египта и Индонезии вышли на улицы в пятницу в полдень, чтобы выразить протест в связи со решением президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.
Напомним, СБ ООН решил провести заседание в пятницу для обсуждения ситуации.