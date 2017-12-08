В столкновениях между палестинцами и силовиками пострадали десятки людей

КИЕВ. 8 декабря. УНН. По меньшей мере 26 палестинцев были ранены в результате столкновений между палестинскими протестующими и израильскими силами безопасности на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа в пятницу, после того, как тысячи людей вышли на улицы во второй "День ярости" после решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, передает УНН со ссылкой на Haaretz.