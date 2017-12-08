У зіткненнях між палестинцями та силовиками постраждали десятки людей
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Щонайменше 26 палестинців були поранені в результаті зіткнень між палестинськими протестувальниками та ізраїльськими силами безпеки на Західному березі річки Йордан і в секторі Газа в п'ятницю, після того, як тисячі людей вийшли на вулиці в другий "День гніву" після рішення президента США Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю, передає УНН з посиланням на Haaretz.
За даними Палестинського Червоного Півмісяця, 21 палестинець був поранений гумовими кулями під час протестів на Західному березі. Повідомляється, що одна людина була поранена бойовими патронами.
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Приблизно 3000 учасників протесту беруть участь в демонстраціях навколо Західного берега, в тому числі в містах Рамалла, Хеврон і Віфлеєм. Протестувальники кидали коктейлі Молотова і камені. Сили безпеки відповіли гумовими кулями, сльозогінним газом і бойовими патронами.
У секторі Газа п'ять палестинців були поранені бойовими патронами, один з них, як повідомляється, перебуває у тяжкому стані. Сотні палестинців протестували в шести різних місцях уздовж кордону, палили шини і кидали каміння в паркан. Ізраїльські сили відреагували і за допомогою заходів щодо боротьби з заворушеннями, і за допомогою бойових боєприпасів.
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Кілька учасників протесту було заарештовано біля Дамаських воріт Єрусалима, де тривають сутички між ізраїльською поліцією і палестинськими віруючими.
Перший "День гніву" відбувся в четвер у відповідь на рішення Трампа, під час якого на Західному березі, в Східному Єрусалимі і Газі були поранені щонайменше 22 учасників протесту.
Протести в п'ятницю були і в ізраїльських містах Умм-ель-Фахм і Калансауа.
Тисячі мусульманських віруючих від Йорданії до Єгипту та Індонезії вийшли на вулиці в п'ятницю опівдні, щоб висловити протест у зв'язку із рішенням президента США Дональда Трампа про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю.
Нагадаємо, РБ ООН вирішив провести засідання в п'ятницю для обговорення ситуації.