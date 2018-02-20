В жюри конкурса "Мемориал героев Небесной сотни" рассказали о проекте-победителе

"Символический подход и основная идея более спокойная и уравновешенная и заключается в разделении конкурсного участка на две части. Проект начинается с Майдана. К нему можно попасть по мощению Майдана, то есть это единственное плавно перетекающее пространство. В одном из склонов есть ниша, в которой размещены 107 пилястр, каждая из которых посвящена одному из героев Небесной сотни. Проект имеет интеллигентный, уравновешенный подход. Во время посещения мемориала человек может быть и с группой посетителей, и побыть в одиночестве, и подумать о каждом из погибших, находясь в этой нише", - отметил Б.Хоссбах.

По его словам, пересекая мост, посетитель попадает во вторую секцию проекта, которая имеет "более тесную связь с будущим". Эта часть проекта является парковой, она на 100% интегрирована с конкурсным участком. На ландшафтной части проекта проходит центральная аллея, вдоль которой с обеих сторон высажены деревья. Дорога имеет зигзагообразную форму, каждая из частей зигзага имеет свое направление, первая - это вид на будущий музей, другая часть ведет в часовню, третья часть зигзага ведет непосредственно в музей.

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"Из музея остаток дороги ведет к площади, расположенной у верхнего выхода из метро "Крещатик", и таким образом посетитель возвращается к реальности, пройдя путь от Майдана через парк, попадая в конце в реальный мир. Изюминка проекта - это садовая территория, не имеющая четкого планирования", - отметил Б.Хоссбах.

"Глядя на этот проект, который имеет очень европейское мышление, масштабное, если кому-то кажется что не хватает экспрессии - мы должны понимать перспективу - там есть место музея", - добавил министр культуры Украины Евгений Нищук.

По его словам, именно там будет весь "интерактив".

Победители музейной части, отметил министр, будут представлены в июне этого года.

Напомним, 20 февраля было объявлено победителей международного открытого архитектурного конкурса на проект "Мемориала героев Небесной сотни". Ими стали архитекторы Ирина Волынец и Мария Процик. Второе и третье место заняли архитектурные проекты из Германии.