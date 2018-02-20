У журі конкурсу “Меморіал героїв Небесної сотні” розповіли про проект-переможець

“Символічний підхід і основна ідея є більш спокійною і врівноваженою і полягає у поділі конкурсної ділянки на дві частини. Проект починається з Майдану. До нього можна потрапити з мощення Майдану, тобто це є єдиний плавно перетікаючий простір. В одному зі схилів є ніша, в якій розміщено 107 пілястр, кожна з яких присвячена одному з героїв Небесної сотні. Проект має інтелігентний, врівноважений підхід. Під час відвідання меморіалу людина може бути і з групою відвідувачів, і побути насамоті, і подумати про кожного із загиблих, перебуваючи в цій ніші”, — зазначив Б.Хоссбах.

За його словами, перетнувши міст, відвідувач потрапляє до другої секції проекту, яка має “більш тісний зв’язок з майбутнім”. Ця частина проекту є парковою, вона на 100% інтегрована з конкурсною ділянкою. На ландшафтній частині проекту проходить центральна алея, обабіч якої з обох боків висаджені дерева. Дорога має зигзагоподібну форму, кожна з частин зигзагу має свій напрямок, перший — це вид на майбутній музей, інша частина веде до каплички, третя частина зигзагу веде безпосередньо до музею.

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“З музею залишок дороги веде до площі, яка розташована біля верхнього виходу з метро „Хрещатик“, і таким чином відвідувач повертається до реальності, пройшовши шлях від Майдану крізь парк, потрапляючи в кінці до реального світу. Родзинка проекту — це садова територія, яка не має чіткого планування”, — зауважив Б.Хоссбах.

“Дивлячись на цей проект, який має дуже європейське мислення, масштабне, якщо комусь здається що бракує експресії — ми повинні розуміти перспективу — там є місце музею” — додав міністр культури України Євген Нищук.

За його словами, саме там буде весь “інтерактив”.

Переможці музейної частини, зазначив міністр, будуть представлені в червні цього року.

Нагадаємо, 20 лютого було оголошено переможців міжнародного відкритого архітектурного конкурсу на проект “Меморіалу героїв Небесної сотні”. Ними стали архітектори Ірина Волинець та Марія Процик. Друге та трете місце посіли архітектурні проекти з Німеччини.