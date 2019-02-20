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13:20 • 58974 просмотра

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В Житомирской области срубили леса почти на 300 тысяч грн

В Житомирской области срубили леса почти на 300 тысяч грн

Киев  •  УНН

 • 11824 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. В Литковском лесу, расположенном в Житомирской области, группа людей вырубила леса почти на 300 тысяч грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

"Прошлой ночью, около 22 часов, рейдовая бригада ГП "Лугинское лесное хозяйство" обнаружила группу лиц, осуществлявших незаконную рубку древесины на территории Литковского лесничества. Совместно с работниками Лугинского отделения полиции Коростенского ОП, лесной охране удалось задержать одного из нарушителей, гражданина К., жителя с.Литки, другим злоумышленникам удалось скрыться в лесу", - говорится в сообщении.

В ходе осмотра места преступления было обнаружено незаконную вырубку 13 деревьев породы дуб обыкновенный и 1 дерева березы повислой. Общая сумма причиненного ущерба составляет около 227 тысяч грн.

Нарушителя, которого удалось задержать, были доставлены в отделение полиции.

Как сообщал УНН, недалеко от границы с Беларусью задержали шестерых лесорубов.

Напомним, в 2018 году в Украине незаконно срубили 17,7 тысяч кубометров леса.

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