В Житомирской области срубили леса почти на 300 тысяч грн
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В Литковском лесу, расположенном в Житомирской области, группа людей вырубила леса почти на 300 тысяч грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.
"Прошлой ночью, около 22 часов, рейдовая бригада ГП "Лугинское лесное хозяйство" обнаружила группу лиц, осуществлявших незаконную рубку древесины на территории Литковского лесничества. Совместно с работниками Лугинского отделения полиции Коростенского ОП, лесной охране удалось задержать одного из нарушителей, гражданина К., жителя с.Литки, другим злоумышленникам удалось скрыться в лесу", - говорится в сообщении.
В ходе осмотра места преступления было обнаружено незаконную вырубку 13 деревьев породы дуб обыкновенный и 1 дерева березы повислой. Общая сумма причиненного ущерба составляет около 227 тысяч грн.
Нарушителя, которого удалось задержать, были доставлены в отделение полиции.
Как сообщал УНН, недалеко от границы с Беларусью задержали шестерых лесорубов.
Напомним, в 2018 году в Украине незаконно срубили 17,7 тысяч кубометров леса.