У Житомирській області зрубали лісу на майже 300 тисяч грн
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. У Літківському лісі, що на Житомирщині, група людей вирубила лісу майже на 300 тисяч грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Житомирського обласного управління лісовими та мисливськими господарствами.
"Минулої ночі, близько 22 години, рейдова бригада ДП "Лугинське лісове господарство" виявила групу осіб, які здійснювали незаконну рубку деревини на території Літківського лісництва. Спільно з працівниками Лугинського відділення поліції Коростенського ВП, лісовій охороні вдалося затримати одного із порушників, громадянина К., жителя с.Літки, іншим зловмисникам вдалося зникнути в лісі", - йдеться в повідомленні.
У ході огляду місця злочину було виявлено незаконну вирубку 13 дерев породи дуб звичайний та 1 дерева берези повислої. Загальна сума заподіяної шкоди становить близько 227 тисяч грн.
Порушника, якого вдалося затримати, було доправлено до відділення поліції.
Як повідомляв УНН, неподалік кордону з Білоруссю затримали шістьох лісорубів.
Нагадаємо, у 2018 році в Україні незаконно зрубали 17,7 тисяч кубометрів лісу.