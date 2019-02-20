У Житомирській області зрубали лісу на майже 300 тисяч грн

КИЇВ. 20 лютого. УНН. У Літківському лісі, що на Житомирщині, група людей вирубила лісу майже на 300 тисяч грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Житомирського обласного управління лісовими та мисливськими господарствами.