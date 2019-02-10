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Біля кордону з Білоруссю затримали лісорубів

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. Прикордонники відділу "Вичівка" Луцького загону спільно з представниками лісового господарства на околиці села Ниговищі Зарічненського району, неподалік кордону з Білоруссю, затримали шістьох українських лісорубів. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України, передає УНН.

"Шестеро громадян України, дві одиниці техніки та 36 зрізаних дерев вільхи і 10 берези виявили учора прикордонники відділу "Вичівка" Луцького загону спільно з представниками лісового господарства. На місце виявленого правопорушення викликано співробітників Національної поліції для прийняття правового рішення", - йдеться в повідомленні.

Деревину залишено на місці вирізки під охороною представника лісництва. На громадян України склали документи за ст. 202 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як повідомляв УНН, раніше громадян України попередили про небезпеку візитів у Білорусь.

Нагадаємо, у 2018 році в Україні незаконно зрубали 17,7 тисяч кубометрів лісу.

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