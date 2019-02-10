Возле границы с Беларусью задержали лесорубов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Пограничники отдела "Вичевка" Луцкого отряда совместно с представителями лесного хозяйства на окраине села Ниговищи Заричненского района, недалеко от границы с Беларусью, задержали шестерых украинских лесорубов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
"Шестеро граждан Украины, две единицы техники и 36 срезанных деревьев ольхи и 10 березы обнаружили вчера пограничники отдела "Вичевка" Луцкого отряда совместно с представителями лесного хозяйства. На место обнаруженного правонарушения вызвано сотрудников Национальной полиции для принятия правового решения", - говорится в сообщении.
Древесину оставлено на месте вырезки под охраной представителя лесничества. На граждан Украины составили документы по ст. 202 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Как сообщал УНН, ранее граждан Украины предупредили об опасности визитов в Беларусь.
Напомним, в 2018 году в Украине незаконно срубили 17,7 тысяч кубометров леса.