Возле границы с Беларусью задержали лесорубов

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 63502 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 84675 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 131115 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 130719 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130048 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125163 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 161256 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117841 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141438 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145287 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Возле границы с Беларусью задержали лесорубов

Возле границы с Беларусью задержали лесорубов

Киев  •  УНН

 • 12286 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Пограничники отдела "Вичевка" Луцкого отряда совместно с представителями лесного хозяйства на окраине села Ниговищи Заричненского района, недалеко от границы с Беларусью, задержали шестерых украинских лесорубов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

"Шестеро граждан Украины, две единицы техники и 36 срезанных деревьев ольхи и 10 березы обнаружили вчера пограничники отдела "Вичевка" Луцкого отряда совместно с представителями лесного хозяйства. На место обнаруженного правонарушения вызвано сотрудников Национальной полиции для принятия правового решения", - говорится в сообщении.

Древесину оставлено на месте вырезки под охраной представителя лесничества. На граждан Украины составили документы по ст. 202 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как сообщал УНН, ранее граждан Украины предупредили об опасности визитов в Беларусь.

Напомним, в 2018 году в Украине незаконно срубили 17,7 тысяч кубометров леса.

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