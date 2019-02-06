Українців попередили про небезпеку візитів у Білорусь

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Ситуація в прикордонних районах погіршилася у зв'язку з навчаннями, які проводить РФ на території Білорусі.  Про це заявив речник Держприкордонслужби Олег Слободян в ефірі одного з телеканалів, передає УНН. 

"Після масштабних навчань, які проводили Білорусь і РФ, дійсно, ситуація в прикордонних районах дещо погіршилась. По-перше, швидше за все не всі Збройні сили РФ залишили територію Білорусі. По-друге, представники спецслужб РФ на території Білорусі почувають себе досить вільно. У них об'єднані бази даних, тому будь-який громадянин, який перебуває на контролі у РФ і перетинає кордон до Білорусі повинен розуміти, що росіяни, по-перше, бачать це, а по-друге, він може бути затриманий також і на кордоні з Білоруссю", – наголосив Слободян.

Водночас, він підкреслив, що на прикладі Павла Гриба ми можемо бачити, що небезпека їхати в Білорусь така сама, як і їхати до країни-агресора.

Окрім того, речник ДПСУ зазначив, що "всі командувачі родів в Білорусі напряму підпорядковуються Генштабу РФ, тобто, навіть, не президенту країни".

Нагадаємо, ФСБ РФ звинувачує затриманого 20-річного громадянина України Павла Гриба в пособництві тероризму. За версією слідства РФ, Гриб запропонував знайомій дівчині з Сочі підірвати бомбу на лінійці в російській школі.

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