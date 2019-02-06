Украинцев предупредили об опасности визитов в Беларусь

"После масштабных учений, которые проводили Беларусь и РФ, действительно, ситуация в приграничных районах несколько ухудшилась. Во-первых, скорее всего не все Вооруженные силы РФ покинули территорию Беларуси. Во-вторых, представители спецслужб РФ на территории Беларуси чувствуют себя достаточно свободно. У них объединеные базы данных, поэтому любой гражданин, который находится на контроле в РФ и пересекает границу в Беларусь должен понимать, что россияне, во-первых, видят это, а во-вторых, он может быть задержан также и на границе с Беларусью", - подчеркнул Слободян.

Вместе с тем он подчеркнул, что на примере Павла Гриба мы можем видеть, что опасность ехать в Беларусь такая же, как и ехать в страну-агрессора.

Кроме того, представитель ГПСУ отметил, что "все командующие родов в Беларуси напрямую подчиняются Генштабу РФ, то есть даже не президенту страны".



Напомним, ФСБ РФ обвиняет задержанного 20-летнего гражданина Украины Павла Гриба в пособничестве терроризму. По версии следствия РФ, Гриб предложил знакомой девушке из Сочи взорвать бомбу на линейке в российской школе.