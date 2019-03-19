В Житомирской области задержали львовский мусоровоз
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В городе Бердичев Житомирской области задержали грузовик-мусоровоз из Львовской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации областного управления полиции.
Так, о возможной выгрузке мусора на территории недействующего предприятия в полицию 19 марта около 1:00 ночи сообщили жители с. Хажин.
"По словам людей, они остановили грузовик-мусоровоз с львовской регистрацией, которая выехала из территории недействующего кирпичного завода возле с. Терехова, где, вероятно, был незаконно сброшен привезенный мусор", - говорится в сообщении.
По данным полиции, водителем мусоровоза был житель Львовской области 1960 года рождения. От каких-либо объяснений он отказался. Грузовик доставили в отдел полиции.
"Указанное событие зарегистрировано и начаты соответствующие проверки, в результате которых будет определен правовой квалификации", - отметили в ГУНП.
Ранее сообщал УНН, что грузовик с львовским мусором остановили в Кировоградской области.
Напомним, мусор вывезен с территории Львовской области проявляли по всей стране. В частности, в мае прошлого года несколько тонн мусора из Львова выбросили в Житомирской области.