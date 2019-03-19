У Житомирській області затримали львівський сміттєвоз
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У місті Бердичів Житомирської області затримали вантажівку-сміттєвоз з Львівської області. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації обласного управління поліції.
Так, про ймовірне вивантаження сміття на території недіючого підприємства до поліції 19 березня близько 1:00 ночі повідомили жителі с. Хажин.
"За словами людей, вони зупинили вантажівку-сміттєвоз з львівською реєстрацією, яка виїхала з території недіючого цегельного заводу неподалік с. Терехова, де, ймовірно, було незаконно скинуто привезене сміття", - йдеться в повідомленні.
За даними поліції, водієм сміттєвоза був житель Львівської області 1960 року народження. Від будь-яких пояснень він відмовився. Вантажівку доставили до відділу поліції.
"Вказана подія зареєстрована й розпочаті відповідні перевірки, у результаті яких буде визначено правову кваліфікацію", - зазначили у ГУНП.
Раніше УНН повідомляв, що вантажівку з львівським сміттям зупинили у Кіровоградській області.
Нагадаємо, сміття вивезене з території Львівської області виявляли по всій країні. Зокрема, у травні минулого року кількадесят тонн сміття зі Львова викинули у Житомирській області.