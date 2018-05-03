На Житомирщині викинули тонни львівського сміття
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 3 травня. УНН. Кількадесят тонн сміття зі Львова викинули у Житомирській області. Про це повідомляють у Ємільчинській селищній раді, передає УНН.
Сміття викинули у лісосмузі на території Ємільчинського району - сліди від вантажівки привели місцевих жителів до чотирьох куп сміття. У них і виявили чеки та інші документи, які підтверджують "львівське" походження сміття.
Наразі керівництво Ємільчинської ОТГ написало відповідну заяву до поліції.
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Нагадаємо, на полігоні зберігання та утилізації твердих побутових відходів у Харківській області сталася пожежа.
Також УНН повідомляв, що із квартири літньої жінки у Кропивницькому вивезли шість ЗІЛів сміття.