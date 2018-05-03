В Житомирской области выбросили тонны львовского мусора

Мусор выбросили в лесополосе на территории Емильчинского района - следы от грузовика привели местных жителей в четырех куч мусора. В них и обнаружили чеки и другие документы, подтверждающие "львовское" происхождение мусора.

Сейчас руководство Емильчинской ОТГ написал соответствующее заявление в полицию.

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Напомним, на полигоне хранения и утилизации твердых бытовых отходов в Харьковской области произошел пожар .

Также сообщал, что из квартиры пожилой женщины в Кропивницкому вывезли шесть ЗИЛов мусора.