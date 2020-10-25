В Житомире объяснили массовое отсутствие кабинок пандемией

"Раньше был ФЛП, который организовывал нам эти кабинки. На сегодняшний день случилась ситуация с коронавирусом, что люди заболели. Мы начали искать другие компании. Третья компания выставила нам счет, а затем отказалась работать с нами. До 22 числа в общеобразовательные учреждения вообще никого не пускали. А мы искали почти 3 недели подрядчика", - заявила глава Житомирской ТИК.

По словам наблюдателей, как минимум на 15 участках в недостаточном количестве имеются кабинки для голосований.

Так, отметим, что на двух житомирских участковых избирательных комиссиях, которые находятся в микрорайоне Полевая, нет кабинок для голосования. Об этом сообщают наблюдатели ОПОРЫ.

На участке № 181447, который находится в музыкальной зале в детском саду №66, одна будто кабинка в виде ширмы из кукольного театра.

На участке №181448, который находится в спортивном зале саду № 46 кабинки отсутствуют вообще. Само помещение для голосования очень маленькое. Как стало известно ОПОРЕ, такая ситуация и на многих других УИК по городу.

Глава Житомирской ТИК Оксана Плис в комментарии ОПОРЕ рассказала, что исполнитель работ не успел изготовить и поставить вовремя кабинки.

Добавим, что на нескольких столичных УИК заранее заполняли данные в бюллетенях.