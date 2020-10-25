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У Житомирі пояснили масову відсутність кабінок пандемією

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Голова Житомирської ТВК вбачає причину масової відсутності кабінок для голосування на дільницях в захворюваності на COVID-19, передає УНН з посиланням на сюжет телеканалу СК1.

“Раніше був ФОП, який організовував нам ці кабінки. На сьогоднішній день трапилася ситуація з коронавірусом, що люди похворіли. Ми почали шукати інші компанії. Третя компанія виставила нам рахунок, а потім відмовилася працювати з нами. До 22 числа в загальноосвітні заклади взагалі нікого не пускали. А ми шукали майже 3 тижні підрядника”, - заявила голова Житомирської ТВК.

За словами спостерігачів, як мінімум на 15 дільницях в недостатній кількості наявні кабінки для голосувань.
Так, зазначимо, що на двох житомирських дільничних виборчих комісіях, які знаходяться в мікрорайоні Польова, немає кабінок для голосування. Про це повідомляють спостерігачі ОПОРИ.

На дільниці № 181447, яка знаходиться в музичній залі в дошкільному навчальному закладі №66, одна ніби кабінка у вигляді ширми з лялькового театру.

На дільниці №181448, яка знаходиться в спортивній залі садочку № 46 кабінки відсутні взагалі. Саме приміщення для голосування дуже маленьке. Як стало відомо ОПОРІ, така ситуація і на багатьох інших ДВК по місту.

Голова житомирської ТВК Оксана Плис у коментарі ОПОРІ розповіла, що виконавець робіт не встиг виготовити й поставити вчасно кабінки.

Додамо, що на декількох столичних ДВК наперед заповнювали дані в бюлетенях.

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