У Зеленского есть аргументы, которые станут оружием на переговорах 9 декабря – Арахамия

“Я сейчас хочу всех призвать, наш Президент уже перед этим сказал, что есть много деталей, которые нельзя сейчас сказать в студии, сказать громко, для того, чтобы не потерять эту переговорное оружие”, — отметил Арахамия, говоря об участии Президента в “нормандском саммите”.

Ранее Арахамия сравнил “нормандскую встречу” с игрой в футбол.

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Как сообщал УНН, “нормандская” встреча запланирована на 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Ожидается первая встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. Эту встречу, в частности, недавно подтвердил сам Зеленский.

Зеленский, в частности, рассчитывает на поддержку Франции и Германии во время “нормандского саммита”.

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