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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 102835 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 71585 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 102869 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 115700 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146230 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147199 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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У Зеленского есть аргументы, которые станут оружием на переговорах 9 декабря – Арахамия

У Зеленского есть аргументы, которые станут оружием на переговорах 9 декабря – Арахамия

Киев  •  УНН

 • 9747 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Председатель фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявил, что у Президента Украины Владимир Зеленский есть аргументы, которые станут оружием на “нормандской встрече”, однако, не разглашает их. Об этом он сообщил в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера”, передает УНН.

“Я сейчас хочу всех призвать, наш Президент уже перед этим сказал, что есть много деталей, которые нельзя сейчас сказать в студии, сказать громко, для того, чтобы не потерять эту переговорное оружие”, — отметил Арахамия, говоря об участии Президента в “нормандском саммите”.

Ранее Арахамия сравнил “нормандскую встречу” с игрой в футбол.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский заявил, что в политическом мире не любит быть “между” кем-то

Как сообщал УНН, “нормандская” встреча запланирована на 9 декабря в Париже. Во встрече примут участие лидеры четырех стран: Украины, России, Франции и Германии. Ожидается первая встреча Президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. Эту встречу, в частности, недавно подтвердил сам Зеленский.

Зеленский, в частности, рассчитывает на поддержку Франции и Германии во время “нормандского саммита”.

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