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Арахамія порівняв "нормандську зустріч" із грою у футбол

Арахамія порівняв "нормандську зустріч" із грою у футбол

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія порівняв нормандську зустріч, що відбудеться 9 грудня у Парижі, з грою у футбол і закликав українців підтримувати Президента України Володимра Зеленського. Про це він заявив в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера”, передає УНН.

“Це знаєте, як у футболі (говорить про нормандську зустріч – ред.). Коли ти граєш на своєму полі, в своїй країні і всі вболівальники вболівають за тебе, то тобі набагато легше грати. А якщо всі свистять і таке інше, то дуже складно в таких умовах виграти. Тому я хочу всіх закликати, давайте будемо підтримувати нашого Президента, давайте шлях до миру шукати разом”, - заявив Арахамія.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що на нормандській зустрічі, що відбудеться у Парижі 9 грудня, матиме двосторонню зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним.

Як повідомляв УНН, “нормандська” зустріч запланована на 9 грудня в Парижі. У зустрічі візьмуть участь лідери чотирьох країн: України, Росії, Франції та Німеччини. Очікується перша зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним.

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