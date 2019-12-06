У Зеленського є аргументи, які стануть зброєю на переговорах 9 грудня – Арахамія
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що Президент України Володимир Зеленський має аргументи, які стануть зброєю на "нормандській зустрічі", проте, не розголошує їх. Про це він повідомив в етері програми “Свобода слова Савіка Шустера”, передає УНН.
“Я зараз хочу всіх закликати, наш Президент уже перед цим сказав, що є багато деталей, які не можна зараз сказати в студії, сказати голосно, для того, щоб не втратити цю перемовну зброю”, — зазначив Арахамія, говорячи про участь Президента у "нормандському саміті".
Раніше Арахамія порівняв “нормандську зустріч” із грою у футбол.
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Як повідомляв УНН, “нормандська” зустріч запланована на 9 грудня в Парижі. У зустрічі візьмуть участь лідери чотирьох країн: України, Росії, Франції та Німеччини. Очікується перша зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним. Цю зустріч, зокрема, нещодавно підтвердив сам Зеленський.
Зеленський, зокрема, розраховує на підтримку Франції та Німеччини під час "нормандського" саміту.
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