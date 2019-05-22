У Зеленского надеются на дополнительные переговоры по изменению избирательного законодательства

"Я думаю, что будет еще проведены отдельные консультации или переговоры, но сегодня мы стали свидетелями того, что пока разговор нам не удается", - отметил Стефанчук.

По его словам, еще есть время для того, чтобы в результате консультаций между Президентом и парламентом было наработано совместное решение относительно изменений избирательного законодательства.

"Вчера во время общения был достигнут именно такой компромисс, который сегодня был внесен в зал. Компромисс не выполнили", - пояснил он.

Напомним, команда Президента готовила изменения в закон о выборах в части исключения норм отноительно мажоритарной системы и снижения проходного барьера до 3%.

22 мая прошло внеочередное заседание ВР, созванное по просьбе Президента Украины Владимира Зеленского.

На нем Рада провалила включение в повестку дня законопроекты о внесении изменений в Закон Украины "О выборах народных депутатов Украины" и о внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках".