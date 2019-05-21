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У Зеленського готують на ранок зміни до виборчого законодавства

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КИЇВ. 21 травня. УНН. Команда Президента уже на завтрашній ранок готує зміни до закону про вибори в частині вилучення норм щодо мажоритарної системи й зниження прохідного бар'єру до 3%. Про це заявив новопризначений голова Адміністрації Президента Володимира Зеленського Андрій Богдан в ефірі одного з телеканалів, передає кореспондент УНН.

"У нашій програмі записано прийняття Виборчого кодексу з відкритими списками, проте прийняття цього кодексу наразі неможливо, виходячи з позиції народних депутатів – не з нашої. Неможливо прийняти новий закон, можна прийняти зміни до діючого – вони будуть стосуватися саме вилучення з тексту закону норм, які регламентують мажоритарну систему однопартійну, і норму закону, яка знижує прохідний процент до 3%", - зазначив Богдан.

За його словами, усної домовленості щодо таких змін було досягнуто під час консультацій із головами фракцій, але наразі невідомо, чи знайдуться голоси парламентарів під ці зміни.

При цьому він додав, що будуть проблеми із позицією мажоритарних депутатів.

Також він повідомив, що на ранок завтрашнього дня будуть мати текст змін до закону й вирішать, яким чином він буде поданий до ВР – як невідкладний від президента чи підписаний усіма лідерами фракцій.

Нагадаємо, опубліковано указ Президента України Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів.

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