В Зеленского готовят на утро изменения в избирательное законодательство

"В нашей программе записано принятие Избирательного кодекса с открытыми списками, однако принятие этого кодекса пока невозможно, исходя из позиции народных депутатов - не из нашей. Невозможно принять новый закон, можно принять изменения в действующий - они будут касаться именно исключение из текста закона норм, регламентирующих мажоритарную систему однопартийную, и норму закона, что снижает проходной процент до 3%", - отметил Богдан.

По его словам, устную договоренность о таких изменениях было достигнуто в ходе консультаций с главами фракций, но пока неизвестно, найдутся ли голоса парламентариев под эти изменения.

При этом он добавил, что будут проблемы с позицией мажоритарных депутатов.

Также он сообщил, что на утро завтрашнего дня будут иметь текст изменений в закон и решат, каким образом он будет подан в ВР - как неотложный от Президента или подписанный всеми лидерами фракций.

Напомним, опубликован указ Президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов.