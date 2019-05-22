У Зеленського сподіваються на додаткові переговори щодо зміни виборчого законодавства

"Я думаю, що буде ще проведено окремі консультації чи переговори, але сьогодні ми стали свідками того, що поки розмова нам не вдається", - зазначив Стефанчук.

За його словами, ще є час для того, щоб у результаті консультацій між Президентом і парламентом було напрацьоване спільне рішення щодо змін виборчого законодавства.

"Вчора під час спілкування було досягнуто саме такого компромісу, який сьогодні був внесений у залу. Компромісу не дотрималися", – пояснив він.

Нагадаємо, команда Президента готувала зміни до закону про вибори в частині вилучення норм щодо мажоритарної системи й зниження прохідного бар'єру до 3%.

22 травня пройшло позачергове засідання ВР, скликане на прохання Президента України Володимира Зеленського.

На ньому Рада провалила включення до порядку денного законопроекти про внесення змін до Закону України "Про вибори народних депутатів України" та про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі".