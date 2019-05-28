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У Зеленского рассказали, сможет ли Саакашвили стать членом партии "Слуга народа"

У Зеленского рассказали, сможет ли Саакашвили стать членом партии "Слуга народа"

Киев  •  УНН

 • 14904 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Саакашвили не может попасть в список ни одной партии, поскольку должен для этого прожить на территории Украины 5 лет. Об этом сообщил глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"Если я не ошибаюсь, там есть ограничения 5 лет. Он не может попасть в список какой-либо партии, потому что в рамках действующего законодательства должен прожить 5 лет на территории Украины", - ответил Разумков на вопрос, может ли Саакашвили стать членом партии "Слуга народа".

Он добавил, что для того, чтобы попасть в партийные списки или движения по одномандатному избирательному округу не обязательно быть членом партии.

"Прием ли не прием того или иного гражданина Украины в ту или иную общественную организацию, в том числе и партию прописывается законодательством, уставом и документами, которые разрабатываются теми или иными политическими силами включительно", - добавил Разумков.

Напомним, Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство.

Завтра, 29 мая, в 17:15 Саакашвили прилетает из Варшавы в Борисполь.

Как сообщал УНН, у Государственной пограничной службы Украины не будет вопросов к экс-главе Одесской ОГА Саакашвили.

Украинские Национальные Новости

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