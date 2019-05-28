Прикордонники про повернення Саакашвілі: питань до цього громадянина немає
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. У Державної прикордонної служби України не буде питань до екс-глави Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі. Про це журналісту УНН розповів спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
“Державна прикордонна служба України діє виключно у межах чинного законодавства. Як відомо, є указ Президента України... щодо Міхеіла Саакашвілі. Громадяни України не можуть бути обмежені у праві в’їзду до України. Тому у Державної прикордонної служби України не буде питань до даного громадянина”, — сказав Демченко.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський повернув екс-главі Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі українське громадянство.
Як повідомляв УНН, Міхеіл Саакашвілі вирішив повернутися в Україну вже у найближчі дні. Очікується приліт Саакашвілі у середу, 29 травня.
Раніше Міхеіл Саакашвілі заявив, що планує повернутися в Україну адже вважає Київ та Одесу своїм другим домом. Він також заявив, що хоче поновити українське громадянство. Його адвокат вже передав відповідне звернення до Адміністрації Президента України.
Додамо, що стосовно Саакашвілі діяла заборона в’їзду в Україну до 2021 року.
У лютому 2018 року Саакашвілі видворили до Польщі, як особу, яка незаконно прибуло з території цієї країни 10 вересня 2017 року. Зараз політик живе в Нідерландах.