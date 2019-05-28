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Пограничники о возвращении Саакашвили: вопросов к этому гражданину нет

Пограничники о возвращении Саакашвили: вопросов к этому гражданину нет

Киев  •  УНН

 • 18236 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. В Государственной пограничной службы Украины не будет вопросов к экс-главе Одесской ОГА Михеилу Саакашвили. Об этом журналисту УНН рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Государственная пограничная служба Украины действует исключительно в рамках действующего законодательства. Как известно, есть указ Президента Украины ... относительно Саакашвили. Граждане Украины не могут быть ограничены в праве въезда в Украину. Поэтому у Государственной пограничной службы Украины не будет вопросов к данному гражданину", - сказал Демченко.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский вернул экс-главе Одесской ОГА Саакашвили украинское гражданство.

Как сообщал УНН, Саакашвили решил вернуться в Украину уже в ближайшие дни. Ожидается прилет Саакашвили в среду, 29 мая.

Ранее Саакашвили заявил, что планирует вернуться в Украину поскольку считает Киев и Одессу своим вторым домом. Он также заявил, что хочет восстановить украинское гражданство. Его адвокат уже передал соответствующее обращение в Администрацию Президента Украины.

Добавим, что в отношении Саакашвили действовал запрет въезда в Украину до 2021 года.

В феврале 2018 года Саакашвили выдворили в Польшу, как лицо, которое незаконно прибыло с территории этой страны 10 сентября 2017 года. Сейчас политик живет в Нидерландах.

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