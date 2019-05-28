У Зеленського розповіли, чи зможе Саакашвілі стати членом партії "Слуга народу"

КИЇВ. 28 травня. УНН. Міхеіл Саакашвілі не може потрапити у список жодної партії, оскільки повинен для цього прожити на території України 5 років. Про це повідомив голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.