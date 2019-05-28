У Зеленського розповіли, чи зможе Саакашвілі стати членом партії "Слуга народу"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Міхеіл Саакашвілі не може потрапити у список жодної партії, оскільки повинен для цього прожити на території України 5 років. Про це повідомив голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков в ефірі одного з телеканалів, передає УНН.
"Якщо я не помиляюсь, там є обмеження 5 років. Він не може потрапити у список будь-якої партії, тому що в рамках діючого законодавства повинен прожити 5 років на території України", - відповів Разумков на питання, чи може Саакашвілі стати членом партії "Слуга народу".
Він додав, що для того, аби потрапити в партійні списки чи рухи по одномандатному виборчому округу не обов’язково бути членом партії.
"Прийом чи не прийом того чи іншого громадянина України в ту чи іншу громадську організацію, зокрема, і партію прописується законодавством, статутом та документами, які розробляються тими чи іншими політичними силами включно", - додав Разумков.
Нагадаємо, Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство.
Завтра, 29 травня, о 17:15 Міхеіл Саакашвілі прилітає з Варшави до Борисполя.
Як повідомляв УНН, у Державної прикордонної служби України не буде питань до екс-глави Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі.