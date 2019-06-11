У Зеленского объяснили его присутствие на заседании КСУ

"Президент явился на заседание Конституционного суда в соответствии с тем приглашение, которое ему поступило, и он воспользовался своим правом - заявил ходатайство о том, чтобы суд слушал дело в его отсутствие по представительству его интересов представителем Президента в Конституционном суде", - отметил Вениславский.

При этом, он добавил, что присутствие Президента в течение длительного времени на заседании КСУ могла быть расценена оппонентами как попытка давления, поэтому он лишь заявил ходатайство и покинул зал заседания.

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский во время заседания в Конституционном суде заявил, что КСУ лучше всех знает, что такое дух и буква закона, поэтому примет правильное решение относительно конституционности Указа о роспуске парламента. После этого он покинул зал заседания.

Напомним, КСУ 11 июня начал рассмотрение дела о конституционности указа Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента.