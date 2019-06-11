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У Зеленського пояснили його присутність на засіданні КСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський приходив на засідання Конституційного суду України на запрошення голови суду і скористався своїм правом подати клопотання про представництво своїх інтересів у справі. Про це заявив представник Президента в КСУ Федір Веніславський в кулуарах КСУ, передає кореспондент УНН.

У Зеленського пояснили його присутність на засіданні КСУ

"Президент з'явився на засідання Конституційного суду відповідно до того запрошення, яке йому надійшло, і він скористався своїм правом – заявив клопотання про те, щоб суд слухав справу за його відсутності за представництва його інтересів представником Президента в Конституційному суді", - зазначив Веніславський.

При цьому, він додав, що присутність Президента протягом тривалого часу на засіданні КСУ могла бути розцінена опонентами як спроба тиску, тому він лише заявив клопотання і залишив залу засідання.

Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський під час засідання у Конституційному суді заявив, що КСУ краще за всіх знає, що таке дух і буква закону, тож ухвалить правильне рішення щодо конституційності Указу про розпуск парламенту. Після цього він покинув залу засідання

Нагадаємо, КСУ 11 червня почав розгляд справи щодо конституційності указу Президента України Володимира Зеленського про розпуск парламенту. 

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