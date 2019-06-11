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Зеленський нагадав КСУ про дух і букву закону і пішов

Зеленський нагадав КСУ про дух і букву закону і пішов

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. Конституційний суд України краще за всіх знає, що таке дух і буква закону, тож ухвалить правильне рішення щодо конституційності Указу про розпуск парламенту. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час засідання КСУ, передає кореспондент УНН.

"Не мені вам розповідати, що таке дух і буква закону. Моє рішення про розпуск Верховної Ради України відповідає обом цим критеріям", - заявив Президент.

За його словами, вірність рішення про розпуск парламенту підтверджує вкрай низький рейтинг ВРУ – йому довіряє лише 4% українців, тож народ України "аплодує рішенню про розпуск Верховної Ради".

При цьому він додав, що на думку суспільства, відтермінування парламентських виборів – це лише спроби народних депутатів ще на кілька місяців втриматись за мандат і недоторканість.

Після цього він заявив, що покидає залу засідання, щоб ніхто потім не зміг його звинуватити в тиску на КСУ.

"Щоб ніхто потім не сказав, що моя присутність вплинула на суддів, і рішення було ухвалено під тиском", - пояснив Зеленський.
Нагадаємо, 24 травня до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 62 народних депутатів щодо конституційності указу Президента України Володимира Зеленського про розпуск парламенту.

Українські Національні Новини

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