Зеленський нагадав КСУ про дух і букву закону і пішов

"Не мені вам розповідати, що таке дух і буква закону. Моє рішення про розпуск Верховної Ради України відповідає обом цим критеріям", - заявив Президент.



За його словами, вірність рішення про розпуск парламенту підтверджує вкрай низький рейтинг ВРУ – йому довіряє лише 4% українців, тож народ України "аплодує рішенню про розпуск Верховної Ради".



При цьому він додав, що на думку суспільства, відтермінування парламентських виборів – це лише спроби народних депутатів ще на кілька місяців втриматись за мандат і недоторканість.



Після цього він заявив, що покидає залу засідання, щоб ніхто потім не зміг його звинуватити в тиску на КСУ.



"Щоб ніхто потім не сказав, що моя присутність вплинула на суддів, і рішення було ухвалено під тиском", - пояснив Зеленський.

Нагадаємо, 24 травня до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 62 народних депутатів щодо конституційності указу Президента України Володимира Зеленського про розпуск парламенту.