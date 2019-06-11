Зеленский напомнил КСУ о духе и букве закона и ушел

"Не мне вам рассказывать, что такое дух и буква закона. Мое решение о роспуске Верховной Рады Украины отвечает обоим этим критериям", - заявил Президент.



По его словам, верность решение о роспуске парламента подтверждает крайне низкий рейтинг ВРУ - ему доверяет лишь 4% украинцев, поэтому народ Украины "аплодирует решению о роспуске Верховной Рады".



При этом он добавил, что, по мнению общества, отсрочка парламентских выборов - это лишь попытки народных депутатов еще на несколько месяцев удержаться за мандат и неприкосновенность.



После этого он заявил, что покидает зал заседания, чтобы никто потом не смог его обвинить в давлении на КСУ.



"Чтобы никто потом не сказал, что мое присутствие повлияло на судей, и решение было принято под давлением", - пояснил Зеленский.



Напомним, 24 мая в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 62 народных депутатов относительно конституционности указа Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента.