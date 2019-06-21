У Зеленского объяснили конфликт с Советом судей
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Конфликт Совета судей с заместителем главы Администрации Президента Русланом Рябошапкой является наглядным свидетельством попыток самосохранения в судебной системе Украины лиц, привыкших иметь влияние на украинское правосудие в собственных или властных интересах. Об этом заявила пресс-служба администрации Президента Украины, передает УНН.
"Упреки со стороны представителей части судейского корпуса, связанные со старой властной системой, о конфликте с заместителем главы Администрации Президента Русланом Рябошапкой являются наглядным свидетельством попыток самосохранения в судебной системе Украины лиц, привыкших иметь влияние на украинское правосудие в собственных или властных интересах. Таким образом они пытаются и дальше сохранить контроль над судебной системой", - отметили в АП.
При этом в АП отметили, что "клеветнические обвинения" появились вскоре после того, как Руслан Рябошапка объявил о коренной ревизии результатов так называемой судебной реформы Петра Порошенко.
Также пресс-служба АП добавила, что настоящее обновление судебной системы Украины начнется в ближайшее время и в дальнейшем будет основываться на принципе создания в Украине независимого суда, который будет "не прислужником власти, а слугой справедливости".
Напомним, Совет судей заявил о давлении со стороны Администрации Президента. По словам председателя Совета судей Украины, судьи Верховного суда Олега Ткачука, из Администрации Президента Украины председателям судов поступают телефонные звонки с требованием дать распоряжение делегированным от этих судов в Совет судей Украины членам сорвать проведение заседания Совета судей.