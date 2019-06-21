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Рада суддів заявила про тиск з боку Адміністрації Президента

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. З Адміністрації Президента України головам судів надходять телефонні дзвінки з вимогою дати розпорядження делегованим від цих судів до Ради суддів України членам зірвати проведення засідання Ради суддів. Про це заявив голова Ради суддів України, суддя Верховного Суду Олег Ткачук, передає УНН.

Рада суддів заявила про тиск з боку Адміністрації Президента

Ткачук зазначив, що на 21 червня 2019 року в Раді суддів України заплановано чергове засідання для вирішення питання про скликання позачергового з’їзду суддів з метою обрання суддів Конституційного суду України та членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

"Напередодні, сьогодні вночі та зранку до мене почала надходити інформація від суддів з різних регіонів України, членів Ради суддів України про те, що з Адміністрації Президента України головам судів надходять телефонні дзвінки з вимогою дати розпорядження делегованим від цих судів до Ради суддів України членам зірвати проведення засідання Ради суддів", - повідомив він.

За словами Ткачука, вказана ситуація викликає велике занепокоєння і жодним чином не узгоджується із засадами демократії, свідчить про реальну загрозу для судової влади та може підірвати її авторитет як неупередженого арбітра у соціальних, політичних, економічних спорах.

"Потрібно сказати, що такі спроби підірвати довіру до здатності судової влади самостійно вирішувати внутрішні проблеми і завдання, визначені Конституцією і Законами України, було продемонстровано 19 червня 2019 року під час зустрічі заступника глави Адміністрації Президента Руслана Рябошапки і заступника голови Ради суддів України Вадима Бутенка.
Ніколи раніше працівники апарату Адміністрації Президента не дозволяли собі публічно демонструвати керівну і спрямовуючу роль у судовій владі", - наголосив голова Ради суддів України.

За його словами, вказаний захід, висвітлений на офіційних інформаційних ресурсах, підтверджує подальші кроки спрямовані на дестабілізацію роботи вищого органу суддівського самоврядування та намагання окремих посадових осіб підпорядкувати собі судову владу.

"У зв’язку з цим, вважаю своїм громадянським і суддівським обов’язком, звернутися до Президента України, Генерального прокурора та Директора Державного бюро розслідувань із вимогою вжиття термінових, невідкладних заходів з метою припинення та попередження тиску посадових осіб офісу Президента України на суддів та судову владу, а також притягнення винних осіб до відповідальності", - додав Ткачук.

Він також закликав усі засоби масової інформації, громадські організації, громадян України та міжнародні установи, що опікуються питаннями судової реформи, звернути увагу на проблему, що виникла в суспільстві і стати на захист демократії і судової влади, як її складової частини.

"Від вашої волі, від ваших дій і устремлінь залежить чи буде наша держава розвиватися як правова і соціальна", - резюмував він.

Раніше в АП анонсували ревізію судової реформи та її результатів.

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