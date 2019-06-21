Совет судей заявил о давлении со стороны Администрации Президента

Ткачук отметил, что на 21 июня 2019 года в Совете судей Украины запланировано очередное заседание для решения вопроса о созыве внеочередного съезда судей с целью избрания судей Конституционного суда Украины и членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

"Накануне, сегодня ночью и утром ко мне начала поступать информация от судей из разных регионов Украины, членов Совета судей Украины о том, что с Администрации Президента Украины председателям судов поступают телефонные звонки с требованием дать распоряжение делегированным от этих судов в Совет судей Украины членам сорвать проведения заседания Совета судей", - сообщил он.

По словам Ткачука, указанная ситуация вызывает большое беспокойство и никоим образом не согласуется с принципами демократии, свидетельствует о реальной угрозе для судебной власти и может подорвать ее авторитет как беспристрастного арбитра в социальных, политических, экономических спорах.

"Нужно сказать, что такие попытки подорвать доверие к способности судебной власти самостоятельно решать внутренние проблемы и задачи, определенные Конституцией и законами Украины, было продемонстрировано 19 июня 2019 года во время встречи заместителя главы Администрации Президента Руслана Рябошапки и заместителя председателя Совета судей Украины Вадима Бутенко.

Никогда раньше работники аппарата Администрации Президента не позволяли себе публично демонстрировать руководящую и направляющую роль в судебной власти", - подчеркнул председатель Совета судей Украины.

По его словам, указанная мера, освещена на официальных информационных ресурсах, подтверждает дальнейшие шаги направленные на дестабилизацию работы высшего органа судейского самоуправления и попытки отдельных должностных лиц подчинить себе судебную власть.

"В связи с этим, считаю своим гражданским и судейским долгом, обратиться к Президенту Украины, Генеральному прокурору и директору Государственного бюро расследований с требованием принятия срочных, неотложных мер с целью прекращения и предупреждения давления должностных лиц офиса Президента Украины на судей и судебную власть, а также привлечения виновных лиц к ответственности", - добавил Ткачук.

Он также призвал все средства массовой информации, общественные организации, граждан Украины и международные учреждения, занимающиеся вопросами судебной реформы, обратить внимание на проблему, возникшую в обществе и стать на защиту демократии и судебной власти, как ее составной части.

"От вашей воли, от ваших действий и устремлений зависит будет ли наше государство развиваться как правовое и социальное", - резюмировал он.

Ранее в АП анонсировали ревизию судебной реформы и ее результатов.