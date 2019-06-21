Совет судей заявил о давлении со стороны Администрации Президента
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. С Администрации Президента Украины председателям судов поступают телефонные звонки с требованием дать распоряжение делегированным от этих судов в Совет судей Украины членам сорвать проведение заседания Совета судей. Об этом заявил председатель Совета судей Украины, судья Верховного Суда Олег Ткачук, передает УНН.
Ткачук отметил, что на 21 июня 2019 года в Совете судей Украины запланировано очередное заседание для решения вопроса о созыве внеочередного съезда судей с целью избрания судей Конституционного суда Украины и членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
"Накануне, сегодня ночью и утром ко мне начала поступать информация от судей из разных регионов Украины, членов Совета судей Украины о том, что с Администрации Президента Украины председателям судов поступают телефонные звонки с требованием дать распоряжение делегированным от этих судов в Совет судей Украины членам сорвать проведения заседания Совета судей", - сообщил он.
По словам Ткачука, указанная ситуация вызывает большое беспокойство и никоим образом не согласуется с принципами демократии, свидетельствует о реальной угрозе для судебной власти и может подорвать ее авторитет как беспристрастного арбитра в социальных, политических, экономических спорах.
"Нужно сказать, что такие попытки подорвать доверие к способности судебной власти самостоятельно решать внутренние проблемы и задачи, определенные Конституцией и законами Украины, было продемонстрировано 19 июня 2019 года во время встречи заместителя главы Администрации Президента Руслана Рябошапки и заместителя председателя Совета судей Украины Вадима Бутенко.
Никогда раньше работники аппарата Администрации Президента не позволяли себе публично демонстрировать руководящую и направляющую роль в судебной власти", - подчеркнул председатель Совета судей Украины.
По его словам, указанная мера, освещена на официальных информационных ресурсах, подтверждает дальнейшие шаги направленные на дестабилизацию работы высшего органа судейского самоуправления и попытки отдельных должностных лиц подчинить себе судебную власть.
"В связи с этим, считаю своим гражданским и судейским долгом, обратиться к Президенту Украины, Генеральному прокурору и директору Государственного бюро расследований с требованием принятия срочных, неотложных мер с целью прекращения и предупреждения давления должностных лиц офиса Президента Украины на судей и судебную власть, а также привлечения виновных лиц к ответственности", - добавил Ткачук.
Он также призвал все средства массовой информации, общественные организации, граждан Украины и международные учреждения, занимающиеся вопросами судебной реформы, обратить внимание на проблему, возникшую в обществе и стать на защиту демократии и судебной власти, как ее составной части.
"От вашей воли, от ваших действий и устремлений зависит будет ли наше государство развиваться как правовое и социальное", - резюмировал он.
Ранее в АП анонсировали ревизию судебной реформы и ее результатов.